Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru:

«в городской поликлинике Одессы №29 (ул. Академика Заболотного) дислоцированы подразделения территориальной обороны, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО, при этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения;

в центральной городской больнице Авдеевки (ул. Коммунальная) Донецкой Народной Республики националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

в Приволье (ул. Ломоносова) Луганской Народной Республики военнослужащие ВСУ на территории Лисичанской областной психиатрической больницы оборудовали опорный пункт, склады боеприпасов и вооружения, разместили бронетехнику и артиллерийские орудия, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц.

Кроме того, в Славянске Донецкой Народной Республики на территориях психоневрологического интерната (ул. Курчатова) и санитарно-эпидемиологической станции (ул. Свободы) боевики украинских вооруженных формирований оборудовали казармы, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, при этом местные жители из близлежащих домов не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве «живого щита».

Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, эти и другие подобные факты до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности».

Фото: https://vk.com/mil