Военнослужащих поздравили с наступающим праздником и вручили государственные и региональные награды

«Впереди важнейший и, наверное, самый главный праздник. Нашей стране за всю её историю приходилось постоянно воевать за свободу, независимость, право развиваться и жить многонациональному народу. В годы Великой Отечественной войны, самой страшной войны XX века, наши люди в тылу и на фронте показали героический характер. Заплатили очень дорогую цену за нашу возможность жить под мирным небом. Сегодня Россия вновь защищает свою свободу на полях специальной военной операции. Наши герои, как деды и прадеды, также мужественно сражаются с врагом. Низкий поклон всем бойцам, их детям, матерям, женам! – сказал губернатор. - Победа, безусловно, будет за нами. Мы видим, как чётко, последовательно продвигаются наши войска к заветной цели. Ну а мы все вместе делали, делаем и будем делать всё для того, чтобы поддержать наших защитников. С праздником!»

Во исполнение Указа Президента России губернатор Мурманской области вручил государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За отвагу» и орден Мужества. Также за образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм военнослужащие были отмечены почетными знаками «За доблестную службу в Заполярье» и благодарственными письмами.

С наступающим праздником офицерский и рядовой составы поздравил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев: «Этот праздник давно стал всенародным, потому что история не знает сослагательного наклонения. Мы всегда побеждали и будем побеждать в единстве с нашим народом, который во все времена оказывал поддержку. И где бы мы ни находились, твёрдо знаем, что дома нас всегда ждут. Я поздравляю всех, кто находится на боевом посту, в дальних походах, на линии боевого соприкосновения».

Заместитель командующего флотом пожелал всем, победы, здоровья, мира в семьях и вручил отличившимся военнослужащим государственные и ведомственные награды.

Председатель регионального парламента тоже поздравил северян с предстоящим Днём защитника Отечества:

«Этот праздник – символ отваги, патриотизма и мужества всех поколений российских воинов. В истории России немало страниц, свидетельствующих о доблести защитников Отечества и их беззаветной преданности своему народу и стране.

Сегодня на смену героям былых времен пришли достойные наследники: в ходе специальной военной операции бойцы вновь проявляют героизм, стойкость и бесстрашие. Мы гордимся нашими земляками, которые с честью исполняют свой долг, с оружием в руках отважно ведут борьбу с врагами, сохраняют и укрепляют безопасность государства, - сказал Сергей Михайлович. - 23 февраля – это особенный праздник. Он объединяет всех, кто своим верным служением Отечеству вносит вклад в настоящее и будущее всей страны и своей малой Родины.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в делах на благо России и Мурманской области!».

За реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи благодарственные письма от своего имени и от имени сенатора РФ Татьяны Сахаровой представителям общественных организаций и сотрудникам учреждений Мурманской области вручила сенатор Российской Федерации от Мурманской области Елена Дягилева. «2025 год особенно значим для нашей страны – мы празднуем 80-ю годовщину Победы. История Великой Отечественной войны – история беззаветной любви к Родине, мужества, самопожертвования. И сегодня на защите интересов России стоят потомки поколения победителей, в сердцах которых – священная память о подвиге их отцов и дедов», – обратилась к присутствующим Елена Дягилева.

Также тепло поздравила собравшихся депутат Государственной Думы, член комитета по обороне Татьяна Кусайко и вручила благодарственные письма.

«Этот праздник – дань памяти всем, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, тех, кто сражается за мирное небо. Мы склоняем головы перед павшими героями, чьи имена навсегда вписаны в историю. Подвиг бойцов спецоперации, военных медиков – вечный пример самоотверженности и верности долгу. Мы молимся за их здоровье и безопасность и с нетерпением ожидаем их возвращения домой».

Творческим подарком для военнослужащих и членов их семей стали выступления ансамбля песни и пляски Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота, заслуженных коллективов народного творчества ансамбля танца «Радость», ансамбля песни и танца «Россия» имени В.М. Колбасы, ансамбля эстрадной песни «Тоника». Со сцены прозвучали произведения военных лет и песни современных авторов. Артисты показали свои лучшие танцевальные номера, объединенные темой любви к своей стране.

Концерт дал торжественный старт Году защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/