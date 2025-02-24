Военнослужащих, проходящих лечение в госпитале Заозерска, поздравили с праздником и вручили им подарки

Накануне Дня защитника Отечества председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, глава ЗАТО город Заозерск Алексей Пеньшин, председатель Совета депутатов Игорь Винокур, уполномоченный по защите прав предпринимателей Марта Говор посетили военнослужащих, проходящих лечение в госпитале Заозерска.

В ходе визита они выразили благодарность военнослужащим за их самоотверженность и преданность Родине, пожелали им скорейшего выздоровления и возвращения к своим близким.

Военнослужащим были переданы посылки от волонтёров из Заозерска и Мурманска, школьников, предпринимательского сообщества, сотрудников ресурсоснабжающей организации.

Также гости ознакомились с ходом реализации проекта «Школа здоровья», стартовавшего на базе госпиталя в прошлом году. Этот проект предполагает проведение лекций ведущими специалистами по вопросам профилактики, диагностики и лечения различных болезней.

На этот раз темой «Школы здоровья» было обучение оказанию первой помощи.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457273055%2Fwall-171749274_40880