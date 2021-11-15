Военнослужащим Беломорской базы рассказали о военной ипотеке

В Северодвинском гарнизоне Северного флота представители ФГАУ «Росжилкомплекс» провели разъяснительную беседу с военнослужащими Беломорской военно-морской базы о накопительно-ипотечной системе.

С докладом выступил начальник отдела филиала «Северный» «Росжилкомплекса» Дмитрий Кругляков. Он ознакомил беломорцев с нормативно-правовыми документами, в соответствии с которыми осуществляется обеспечение военнослужащих жильём по накопительно-ипотечной системе (НИС), рассказал о порядке ипотечного кредитования и о правилах выплаты участникам НИС или членам их семей денежных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения, обратил внимание на порядок прохождения документов НИС и ответственности должностных лиц за оформление документов военнослужащих в воинских частях.

Дмитрий Кругляков объяснил, что размер ежегодного накопительного взноса устанавливается федеральным законом «О федеральном бюджете» на соответствующий год, и в 2021 году составляет почти 300 тысяч рублей, а также рассказал о прогнозируемом размер инвестиционного дохода в зависимости от выслуги лет военнослужащего.

Представитель «Росжилкомплекса» отметил улучшение динамики работы по реализации НИС в 2021 году в сравнении с таким же периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Северного флота.