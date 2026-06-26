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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.26 10:15

Военнослужащий из Североморска Владислав Матлахов стал одним из победителей «Диктанта Победы»

В Музее Победы в Москве «Единая Россия» наградила победителей международной акции «Диктант Победы». Среди 20 лучших участников страны — военнослужащий из Североморска  Владислав Матлахов.

Координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что акция стала одним из главных ответов на попытки переписать историю страны.

Все федеральные победители, набравшие максимальные 25 баллов, получили дипломы, сертификаты на 50 тысяч рублей и подарочные наборы. В будущем году их также пригласят на Парад Победы 9 мая.

В этом году «Диктант Победы» объединил рекордные 2,8 миллиона человек и прошёл на 37,7 тысячи площадок в 77 странах мира.

В Мурманской области диктант написали почти 11 тысяч северян на 300 площадках. Как отметила руководитель исполкома партии Эвелина Макарова, 153 площадки открылись в школах, колледжах и вузах. Акция также прошла в филиале Нахимовского училища, Фонде «Защитники Отечества», учреждениях культуры, на Кольской АЭС, крейсере «Пётр Великий», в воинских частях, ведомствах, ветеранских организациях, молодёжных центрах и общественных пространствах.

Среди уникальных площадок региона — атомный ледокол «Арктика», экипаж которого писал тест в акватории Обской губы Карского моря, «Долина Славы», губернаторский лицей и духовный реабилитационно-спортивный центр «Защитники Отечества». Впервые к акции присоединились судно «Сивуч», спортивные школы, представители бизнеса и Ловозерский районный национальный культурный центр.

«Такие акции помогают сохранить историческую правду о событиях войны. Изучение истории своей малой родины воспитывает силу духа и патриотизм», — уверен победитель диктанта  Владислав Матлахов.

В 2026 году задания «Диктанта Победы» были посвящены в том числе 130-летию маршала Георгия Жукова, советским военачальникам, памятным датам и событиям СВО.

 

 

Фото (пресс-служба партии «Единая Россия»): https://gov-murman.ru/info/news/570116/#&gid=1&pid=1

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