Военные атташе дружественных стран прибыли на Северный флот

Сегодня на Северный флот прибыли представители военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованные в Российской Федерации. В состав делегации военных атташе, аккредитованных в России, вошли 58 иностранных военных дипломатов, представляющих 42 государства, расположенных на пяти континентах.

Программой пребывания делегации военных атташе дружественных стран предусмотрены встреча с командующим Северным флотом вице-адмиралом Константином Кабанцовым, посещение ряда воинских частей и кораблей Северного флота, знакомство с условиями прохождения службы моряков-североморцев, с Кольским Заполярьем, а также культурные мероприятия.

Представители иностранного военно-дипломатического корпуса посетят один из новейших кораблей-носителей высокоточного ракетного оружия фрегат «Адмирал флота Касатонов», побывают на атомном подводном ракетном крейсере «Орёл», других боевых кораблях и судах обеспечения.

Военные атташе также ознакомятся с выставкой современных образцов вооружения, военной и специальной техники, применяемых Северным флотом в ходе решения задач по предназначению.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, знакомство с Северным флотом иностранных военных атташе дружественных стран проходит в соответствии с планом работы Министерства обороны Российской Федерации с военно-дипломатическим корпусом и продлится в течение нескольких дней.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12513907@egNews