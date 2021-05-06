Военные автоинспекторы провели урок безопасности дорожного движения со школьниками посёлка Высокий

Сотрудники 254-й военной автомобильной инспекции Северного флота провели занятие по повышению безопасности дорожного движения среди учеников средней общеобразовательной школы №13 в посёлке Высокий.

Представители военной автомобильной инспекции рассказали детям о своей службе и о важности соблюдения правил дорожного движения, показали своё специальное обмундирование и снаряжение.

Ребята смогли посидеть за рулем патрульного автомобиля, включить проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы (сирены), подержать в руках технические средства, применяемые инспекторами военной автомобильной инспекции в повседневной деятельности.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, такие встречи военнослужащих с детьми способствуют повышению уровня знаний Правил дорожного движения у школьников и позволяют им дополнительно познакомиться со спецификой службы военной автомобильной инспекции в Вооруженных Силах Российской Федерации.