Военные автоинспекторы Северного флота обеспечат проезд колонн техники к месту проведения военного парада в городе-герое Мурманске

Безопасность дорожного движения при проезде колонн военной техники, задействованной в военном параде, посвящённом 76-й годовщине Великой Победы, в городе-герое Мурманске обеспечат военнослужащие ВАИ Северного флота совместно со своими гражданскими коллегами из ГИБДД.

Для выполнения этой важной задачи выделено 9 патрульных экипажей ВАИ. Они сопровождают колонны парадной техники при движении по городу пунктов их временной дислокации к месту проведения военного парада на проспекте Ленина в центре города.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по маршруту движения колонн также вставлены регулировщики дорожного движения, задача которых - своевременно перекрыть транспортные потоки для беспрепятственного и безопасного проезда военной техники.

Для минимизации неудобств мурманским автомобилистам большая часть маршрута построена по объездной дороге, где удобнее всего переводить крупногабаритную бронетехнику. Вся гусеничная военная техника следует к месту проведения парада на тралах, приводимых в движение колёсными тягачами. На стальные гусеницы танков и вездеходов, участвующих в параде прикреплены специальные резиновые накладки, чтобы не портить асфальтовое покрытие.

Военные и гражданские автоинспекторы, задействованные в обеспечении военного парада, были выбраны из числа наиболее подготовленных специалистов. Совместно они отработали уже две репетиции.