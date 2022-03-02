Военные автоинспекторы Северного флота провели конкурс с мурманскими нахимовцами

Военнослужащие военной автомобильной инспекции Северного флота провели конкурс детского творчества «Ребус безопасности» с воспитанниками Мурманского Нахимовского военно-морского училища.

Целями мероприятия были заявлены снижение детского травматизма на дорогах, а также воспитание законопослушных участников дорожного движения.

Нахимовцы отгадывали загадки, решали ребусы и выполняли другие творческие задания по тематике безопасности дорожного движения, которая особенно актуальна в наше время. Сотрудники ВАИ напомнили детям о важности соблюдения правил дорожного движения для сохранения жизни и здоровья, а также продемонстрировали им устройство своих патрульных автомобилей.

Как сообщает пресс-служба СФ, конкурс прошёл в рамках работы по пропаганде безопасности дорожного движения в Вооруженных силах Российской Федерации Главным управлением Военной полиции Министерства обороны РФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12411172@egNews