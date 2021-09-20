Военные автоинспекторы Северного флота провели учение в Мурманской области

Подразделения военной автомобильной инспекции Северного флота провели учение по розыску и задержанию транспортного средства ВС РФ, угнанного условными диверсантами. Учение было проведено в Мурманской области в одном из военных гарнизонов Северного флота, на фоне масштабных манёвров сил и войск флота по обеспечению безопасности России в Арктике.

При получении информации об «угоне» должностными лицами 255 военной автомобильной инспекции (территориальной) была организована работа по плану «Розыск», осуществлено взаимодействие с территориальными подразделениями МВД и граничащими территориальными подразделениями военных автоинспекций, разосланы ориентировки, выставлены посты патрулирования.

В результате оперативной работы должностных лиц военных автоинспекций проведено задержание «угнанного» транспортного средства в кратчайшие сроки.

Кроме того, военные автомобильные инспекции обеспечили безопасность дорожного движения при передвижении воинских колонн по автомобильным дорогам общего пользования, несли дорожно-патрульную службу на круглосуточных контрольных постах ВАИ совместно с ГИБДД МВД России в районах размещения командных и контрольно-пропускных пунктов.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе учебных мероприятий военными автоинспекторами Северного флота был апробирован подвижный комплекс обеспечения безопасности дорожного движения (ПК ОБДД) на базе микроавтобуса Форд-Транзит, который позволяет производить контроль перемещения транспортных средств в радиусе до 15 км с помощью беспилотного летательного аппарата.

В учениях ВАИ Северного флота были задействованы 71 инспектор и более 50 единиц специальной автомобильной техники.