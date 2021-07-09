Военные автоинспекторы Северного флота задержали угнанное транспортное средство в рамках специального учения

Военные автоинспекторы 254-й военной автомобильной инспекции (территориальной) Северного флота провели специальное учение на дорогах Мурманской области, в ходе которого отработали преследование, блокировку и задержание транспортного средства.

По условиям учения, военные автоинспекторы получили задачу на задержание угнанного автомобиля, не выполнившего законные требования сотрудника ВАИ об остановке транспортного средства.

К задержанию условного нарушителя также были привлечены территориальные органы МВД и военной комендатуры г. Оленегорска.

Экипажи военной автоинспекции выполнили мероприятия по преследованию, блокированию и задержанию транспортного средства. На узком участке дороги транспортное средство было остановлено, водитель задержан.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после завершения учения военные автоинспекторы продолжили выполнять задачи регулирования дорожного движения на дорогах общего пользования и маршрутах движения воинских колонн.