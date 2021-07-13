Военные гидрографы завершили подготовку к четвёртому и пятому этапам Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну»

Силы гидрографической службы Северного флота завершили подготовку к проведению четвёртого и пятого этапов Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну».

В ходе этапов, которые носят условные наименования «Подходы к Кольскому заливу» и «Териберка», экспедиционной группе на малом гидрографическом судне «Николай Скосырев» предстоит осуществить поиск или дообследование погибших в годы Великой Отечественной войны кораблей и судов вдоль мурманского побережья Кольского полуострова. Гидрографы планируют найти на дне Баренцева моря останки сторожевого корабля «Пассат», английского эсминца «Матабеле», гидрографического судна «Меридиан». Кроме этого, предстоит изучить гидроакустическим способом ряд мест потери рыболовных тралов по данным Мурманского тралового флота.

Гидрографам предстоит проверить новые версии, выдвинутые научным руководителем экспедиции после работы в архивах, по районам гибели подводной лодки М-122 и сторожевого корабля «Туман», поиск которых пока не увенчался успехом. В ходе комплексной экспедиции также планируется исследовать ряд рекомендованных путей подводных лодок Северного флота в Великую Отечественную войну, которые прошли через районы немецких минных заграждений «Бантос-А» и «Бантос-Б».

Если позволит время, после поиска места гибели гидрографического судна «Меридиан» береговая партия экспедиции проверит возможное нахождение захоронений времён войны в посёлке Восточная Лица.

Как сообщает пресс-служба СФ, исследования будут совмещены с выполнением плановых работ гидрографической службы Северного флота по сбору сведений для корректуры карт, руководств и пособий для плавания, исследованию рельефа дна в ближней морской зоне, по результатам которых информация будет направлена для пополнения банков океанографических данных Центрального картографического производства ВМФ.