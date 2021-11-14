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Мурманская область. Арктика (16+)14.11.21 09:00

Военные химики Северного флота провели спецучение в Арктике

В преддверии своего профессионального праздника – Дня войск РХБЗ военнослужащие отдельной роты радиационной химической и биологической защиты Северного флота провели учение по ликвидации последствий химического заражения во время ведения боевых действий в Арктике.

Учение прошло на Кольском полуострове в районе посёлка Щукозеро. По легенде учения, условный противник в ходе артобстрела применил снаряды, оснащённые боевыми отравляющими веществами. Для устранения последствий химического заражения местности по тревоге были подняты подразделения РХБЗ Северного флота и направлены в опасную зону. Там военнослужащие провели радиационную, химическую и биологическую разведку с использованием разведывательной химической машины РХМ-6 на базе БТР-80, определили степень заражения грунта, снега, установили радиометрический контроль и обозначили зараженный участок местности площадью около 3 тыс. кв. м специальными флажками.

В ходе учения личный состав роты РХБЗ отработал нормативы по развертыванию и оборудованию пунктов дозиметрического контроля и специальной обработки, дезактивации местности, а также военной и специальной техники.

Для прикрытия военной техники от высокоточного оружия условного противника была поставлена аэрозольная завеса с использованием дымовой машины ТДА-3.

Как сообщает пресс-служба СФ, радиационной, химической и биологической защите на Северном флоте уделяется особое внимание. В недельном распорядке на всех кораблях и в береговых воинских частях предусмотрен один день, как правило, это – среда, для подготовки военнослужащих к действиям в условиях РХБ заражения, применения личных средств защиты органов дыхания и кожи. В этот день все военнослужащие отрабатывают нормативы по надеванию противогазов и защитных комплектов.

В начале пандемии Ковид-19 в военных гарнизонах Северного флота было сформировано около 400 подразделений РХБЗ, предназначенных для поддержания санитарного режима и дезинфекции мест общественного пользования в условиях сложной эпидемиологической обстановки. В состав подразделений вошли более 1000 штатных и нештатных специалистов радиационной, химической и биологической защиты кораблей и береговых частей Северного флота.

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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