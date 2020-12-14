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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.20 12:00

Военные хотят ускорить выход авианосца «Адмирал Кузнецов» на испытания

В Главном штабе Военно-морского флота России хотят ускорить выход авианосца «Адмирал Кузнецов» на испытания после ремонта и модернизации. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Главкомату ВМФ.

«11 декабря на совещании в Главкомате ВМФ обсуждались вопросы подготовки лётчиков палубной авиации. Были рассмотрены предложения, призванные ускорить выход из ремонта авианосца», - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Центра судоремонта (ЦС) «Звёздочка» не стали комментировать ТАСС эту информацию.

Напомним, весной 2018 года ЦС «Звёздочка» приступил к выполнению ремонтных работ на «Адмирале Кузнецове». «Сегодня восстановление технической готовности корабля находится в середине запланированного генеральным графиком срока», - отметил источник в кораблестроительной отрасли. Ремонт «Адмирала Кузнецова» сопровождался двумя ЧП. Речь шла о затонувшем плавучем доке ПД-50, на котором корабль проходил первое докование, и пожаре в помещениях одного из энергоотсеков корабля. По заявлениям официальных лиц, они не стали критическими.

4 декабря источник в кораблестроительной отрасли сообщил ТАСС, что тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» выйдет на испытания в 2022 году. В тот день отмечалось 35 лет со дня спуска авианосца на воду.

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