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Мурманская область. Арктика (16+)23.09.22 10:00

Военные инженеры Северного флота обеспечили движение воинской колонны в условиях арктического бездорожья

В рамках планового тактико-специального учения подразделений отдельного инженерного полка Северного флота прошло практическое занятие по обеспечению движения воинской колонны в условиях Крайнего Севера и Арктики при противодействии диверсионно-разведывательных групп условного противника. Занятие прошло в Мурманской области в районе посёлка Щукозеро.

Сначала группа разведки и разминирования, действующая в составе отряда обеспечения движения на бронетранспортере БТР-82А, выполнила задачи по противоминной разведке и уничтожению обнаруженных мин и фугасов на маршруте движения. Приданное отряду мотострелковое отделение отразило внезапную атаку диверсионной группы условного противника.

По плану занятия для прикрытия колонны инженерной техники от условного огня артиллерии была выставлена аэрозольная маскировка. Затем военные инженеры отработали элемент устройства переходов через противотанковые рвы с применением тяжёлого механизированного моста.

Следующим этапом стало преодоление горящих лесных завалов. Преграды были ликвидированы с помощью инженерных машин разграждения ИМР-2, предназначенных для проделывания проходов, расчистки завалов и разрушений при инженерном обеспечении боевых действий войск.

Как сообщает пресс-служба СФ, по оценке командования морской инженерной службы Северного флота, наблюдавшего за ходом отработки практического занятия, подразделения отдельного морского инженерного полка продемонстрировали высокий уровень взаимодействия и  профессиональной подготовки, достаточный для решения поставленных задач в условиях Арктики.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12439105@egNews

 

 

 

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