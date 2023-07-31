Военные инженеры Северного флота обеспечили движение воинской колонны в Заполярье

Военнослужащие отдельного морского инженерного полка Северного флота провели тренировку по подготовке безопасного маршрута для военной техники в Заполярье.

В ходе занятия группа разведки и разминирования, действующая в составе отряда обеспечения движения на бронетранспортёре БТР-82А, выполнила задачи по противоминной разведке и уничтожению обнаруженных мин и фугасов на маршруте движения с помощью комплекта средств разведки и разминирования.

После чего, инженерная машина разграждения ИМР-2 и дорожно-мостовая группа на машинах с элементом тяжёлого механизированного моста ТММ-3М2 продолжили движение в назначенный район для обеспечения безопасного марша воинской колонны.

По плану занятия для прикрытия колонны инженерной техники от условного огня артиллерии была выставлена аэрозольная маскировка, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12474310@egNews