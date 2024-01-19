Военные инженеры Северного флота приступили к отработке практических задач на Заполярных полигонах

В преддверии своего профессионального праздника — Дня инженерных войск — военнослужащие отдельного морского инженерного полка Северного флота провели практические занятия на местности, применяя в обучении личного состава опыт, полученный в ходе решения задач специальной военной операции.

Как отметил руководитель занятий – командир инженерно-сапёрного батальона, «основной акцент делался на слаживании групп минирования и разминирования, а также на наращивании минно-взрывных заграждений группами сапёров».

Занятия проводились под руководством опытных офицеров, принимавших участие в специальной военной операции.

В ходе учебных мероприятий, в которых принимали участие и военнослужащие по призыву, уделялось внимание и психологической подготовке — активно применялись средства имитации и холостые боеприпасы, для того чтобы создать на полигоне условия, приближенные к боевым.

Основное внимание было уделено практической подготовке военнослужащих на учебном полигоне части в районе посёлка Щукозеро. Военные инженеры на практике отработали элементы разминирования здания, установку взрывных заграждений, а также оказания медицинской помощи в полевых условиях.

В ходе практической части занятий военные саперы осуществили обнаружение и обезвреживание минно-взрывных устройств, а также постановку учебных минных полей. Военнослужащие учились оказывать медицинскую помощь в полевых условиях и в ходе ведения боевых действий, а также тренировались эвакуировать раненых с поля боя.

Группа разминирования выполнила осмотр здания на предмет выявления установленных «противником» закладок и мин, в ходе которого обнаружила и обезвредила более 10 взрывных устройств.

Инструкторы ознакомили обучаемых с различными типами минно-взрывных устройств, которые противник в ходе СВО маскирует под предметы быта и обихода. Военнослужащим рассказали про различные виды самодельных взрывных устройств и средства взрывания, применяемые противником, а также про нестандартные способы применения штатных средств в различных условиях обстановки, с которыми пришлось столкнуться сапёрам в ходе проведения специальной военной операции.

Большое внимание уделялось использованию в современных условиях боя дистанционных автоматизированных и роботизированных систем.

Как сообщает пресс-служба СФ, практические занятия с военными саперами Северного флота традиционно проводятся в суровых условиях Крайнего Севера при низкой температуре и глубоком снежном покрове, что позволяет приобрести дополнительный опыт действовать в различных экстремальных условиях.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12496572@egNews