Военные инженеры Северного флота прошли противопаводковую подготовку

Военнослужащие саперных подразделений отдельного морского инженерного полка Северного флота прошли противопаводковую подготовку для ликвидации ледяных заторов и защиты гидротехнических сооружений на водоемах, а также предотвращения подтопления населенных пунктов в регионах Крайнего Севера и Арктики.

Практические занятия по подрыву льда флотские саперы провели на своем полигоне в районе Щукозера. Для совершенствования профессиональных навыков военнослужащие бурили лунки во льду и закладывали заряд из тротиловых шашек, а затем подрывали лед с безопасного расстояния.

Занятия с подрывниками проводятся ежегодно в преддверии паводкового периода. В ходе них военные инженеры, привлекаемые для защиты мостов и гидротехнических сооружений от ледохода, изучают схемы закладок, методики расчета зарядов для предотвращения ледовых заторов, а также особенности проведения взрывных работ на водоемах.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, весной противопаводковую подготовку поочередно проходят все военнослужащие саперных подразделений Северного флота в целях овладения навыками безопасного подрыва льда для предотвращения и ликвидации заторов на водоемах Кольского полуострова, а также в Архангельской области, Ненецком автономном округе и Республике Коми.

Как отметил руководивший практическими занятиями командир отдельного морского инженерного полка Северного флота полковник Юрий Горбунов, в ближайшее время группа саперов, прошедших противопаводковую подготовку, отправится в Республику Коми для оказания практической помощи в соответствии с заявкой, полученной от правительства региона.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12417269@egNews