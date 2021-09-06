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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.21 12:45

Военные исследователи совместно с РГО обнаружили в районе Новой земли подводный объект, который поможет раскрыть тайны освоения архипелага

Подводно-техническая группа комплексной экспедиции Северного флота и 12-го Главного управления Минобороны России, проводимой при участии Русского географического общества, в рамках историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди» обнаружила в районе Новой Земли подводный объект, который поможет раскрыть тайны первых лет освоения архипелага.

В ходе работ в заливе Енисей с борта катера БЛ-820 под управлением капитана 2 ранга Ивана Окатова гидролокатором бокового обзора на глубине 8 метров был обнаружен подводный объект длиной до 10 метров. Расшифровка и анализ полученных материалов позволяют утверждать, что обнаружено деревянное судно. Погодные условия не позволили более тщательно провести обследование объекта. В ближайшее время работы на обнаруженном объекте, который может оказаться судном «Енисей», обеспечивавшим работы экспедиции Петра Пахтусова и пропавшим в 1832 году, будут продолжены.

Подводно-техническая группа, включающая в свой состав специалистов работы со штатной современной гидроакустической, видео- и робототехникой приступила к исследованию перспективных районов поиска с 15 августа 2021 года. В данных районах с точки зрения военных исследователей наиболее вероятно нахождение затонувших судов, как поморских, так и более позднего периода. Группа выполняет исследования на катере БЛ-820 12-го Главного управления Минобороны России. Спасательное и водолазное обеспечение поиска возложено на спасательно-буксирное судно «Звездочка» Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за время работы исследованы районы в губах Митюшиха и Серебрянка, в заливе Енисей и проливе Кротова. Определению районов предшествовала большая работа с архивными материалами и первоисточниками. Направленная на сохранение объектов культурного наследия технология работ предусматривает поиск исторических объектов, их идентификацию и визуальный осмотр. В случае подтверждения исторической значимости возможен спуск водолазов к объекту для демонтажа особо ценных элементов.

В настоящее время подводно-техническая группа следует на борту спасательно-буксирного судна «Звездочка» в губу Грибовая, где будет произведено обследование районов возможной гибели поморских судов в XVII-XIX веках.

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