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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.20 08:00

Военные комиссариаты северных регионов России принимают по 30 призывников в день, на входе всем выдают маски и перчатки

В условиях пандемии коронавирусной инфекции подведомственные Северному флоту военные комиссариаты в Мурманской и Архангельской областях перешли на специальный режим работы с молодёжью призывного возраста. Теперь призывники получают повестки не только с указанием даты, но и конкретного времени прибытия в военкомат. Во избежание скопления будущих защитников Отечества на призывных пунктах каждый час военкоматы принимают по 5-6 человек. В среднем получается около 30 призывников в течение рабочего дня. Работа в подобном режиме продлится до завершения призыва.

Данный формат работы был выработан с учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, препятствующих распространению инфекции. Призывники прибывают в военкоматы в медицинских масках. На входе у них измеряют температуру и выдают новые маски и перчатки, а старые —  утилизируют. Тестирование, психологическое исследование, медицинскую и призывную комиссии молодые люди проходят в средствах защиты.

Для обеспечения работы призывных комиссий в зоне ответственности Северного флота в условиях сложной эпидемической обстановки военные комиссариаты получили более 34,5 тысячи медицинских масок, 3760 тест-систем и 38 бесконтактных термометров.

За неделю до прибытия на сборный пункт призывники сдают анализы на наличие коронавирусной инфекции, а непосредственно перед отправкой проходят экспресс-тестирование, чтобы исключить наличие заболевания.

Первая отправка в войска призывников из Архангельской области планируется 21 мая, а из Мурманска — 27 мая.

Ежедневно во всех военкоматах и помещениях, где работают призывные комиссии, проводится дезинфекция. К специальной обработке привлекаются штатные и внештатные подразделения радиационной, химической и биологической защиты береговых частей Северного флота. Обработка проводится раствором двутретиосновной соли гипохрорита кальция.

Тотальной дезинфекции перед началом приёма призывников были подвергнуты все военкоматы. Особое внимание было уделено контактным поверхностям — перилам, турникетам, входным дверям и дверным ручкам.

К мероприятиям, связанным с весенним призывом, который уже стал десятым по счету для Северного флота с момента включения в его состав военных комиссариатов четырех субъектов России, привлекаются более 8,5 тысячи граждан из Архангельской и Мурманской областей, из них на военную службу будут отправлены около 2 тысяч.

В Республике Коми и Ненецком автономном округе весенний призыв не проводится в соответствии с законодательством.

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