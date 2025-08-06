Военные коммунальщики обеспечивают навигационный завоз топлива в отдаленные гарнизоны

Специалисты жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по 12 ГУ МО отчитались о проведении навигационного завоза топливных ресурсов в отдаленные и труднодоступные гарнизоны Архангельской области и Камчатского края.

В настоящее время в отдалённые гарнизоны филиалом доставлено около 4 тысяч тонн мазута, дизельного топлива и угля. До начала отопительного сезона будет доставлено ещё свыше 4,5 тысячи тонн топлива.

Объём поставленных ресурсов обеспечит бесперебойную работу котельных в отдалённых военных городках 12 Главного управления Минобороны России при прохождении отопительного периода 2025-2026 гг.

Формирование необходимых запасов топлива на осенне-зимний период и расчёт финансирования проводится согласно плану на предстоящий отопительный период.

Мероприятия по подготовке к зиме 2025-2026 в военных городках планируется полностью завершить до конца сентября.

Фото предоставлено Филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по 12 ГУ МО.