Военные коммунальщики отдают в своей деятельности приоритет экологической безопасности

Так, в рамках энергосервисного контракта в посёлке Байка Архангельской области осуществляется перевод котельной с мазутного топлива на природный газ. Это позволит не только сократить затраты на энергоресурсы, но и минимизировать вредные выбросы в атмосферу.

Как отмечают специалисты жилищно-коммунальной службы №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), для поддержания санитарного порядка на прилегающих к военным городкам территориях региональные операторы ежемесячно вывозят более 500 кубометров отходов. Кроме того, проведена масштабная модернизация контейнерных площадок, в ходе которой заменено 130 контейнеров, что значительно улучшило систему сбора и хранения отходов.

Силами службы организован вывоз золошлаковых отходов, образующихся при сжигании угля. В текущем году с прикотельных площадок 21 объекта теплового хозяйства в Архангельской и Вологодской областях вывезено 388 тонн таких отходов.

Важным направлением деятельности является контроль качества воды. Регулярно проводятся лабораторные исследования проб питьевой и сточной воды, результаты которых тщательно анализируются.

Персонал службы систематически проходит инструктажи и обучение по экологической безопасности, а также проверки на соблюдение природоохранных норм. Данные мониторинга и анализа служат основой для разработки корректирующих мер, направленных на постоянное повышение экологической эффективности работы подразделения.

Фото предоставлено Жилищно-коммунальной службой №10 Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).