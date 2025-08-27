Военные коммунальщики подготовили военные гарнизоны Северного флота к отопительному сезону

Специалисты жилищно-коммунальной службы №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России завершили подготовку военных гарнизонов Северного флота к отопительному сезону.

Специалисты коммунальных служб произвели тщательное обследование, комплексное обновление и восстановление ключевых элементов инфраструктуры, среди которых 24 котельных, 2 центральных тепловых пункта и более 150 километров инженерных сетей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, особое внимание уделено созданию нормативного запаса топлива на прикотельных складах, который позволит бесперебойно отапливать объекты военной и социальной инфраструктуры в течение всего отопительного периода.

В настоящее время запас угля составляет более 2000 тонн, жидкого котельного топлива более 400 тонн, что соответствует 100% от запланированных объемов.

По состоянию на текущую дату, общий процент готовности объектов и инженерных сетей составляет 90% от плана, уже получено 66 паспортов готовности военных городков к отопительному периоду 2025-2026 годов. Гидравлические испытания успешно завершены на всех 24 котельных.

Фото: https://mil.ru/news/d5d97131-92da-4fc9-9281-99c8e8435496