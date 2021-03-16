Военные коммунальщики подвели промежуточные итоги отопительного сезона в главной базе Северного флота

В Жилищно-коммунальной службе №2 (г. Североморск) филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту подвели промежуточные итоги отопительного периода 2020-21 года, который проходит без технологических нарушений и сбоев даже в условиях низкой температуры воздуха, которая была зафиксирована в январе и феврале.

Ещё в начале осени на всех теплогенерирующих объектах Североморского военного гарнизона был сформирован нормативный запас твердого и жидкого котельного топлива. Он поддерживается на неизменном уровне и позволяет обеспечивать установленный температурный режим в жилищно-коммунальном фонде главной базы Северного флота.

Во время сильных морозов в Мурманской области руководством жилищно-коммунальной службы была взята на усиленный контроль работа котельных. Постоянно проверялась подача тепла, пара и горячего водоснабжения на социально-значимые объекты казарменно-жилищного фонда, в места несения боевого дежурства и на объекты инфраструктуры базирования кораблей Северного флота.

В целях оптимизации затрат на оплату электричества в рамках проведения планового ремонта на объектах военных городков, расположенных на территории Североморского гарнизона, было заменено более 890 энергозатратных осветительных приборов на светодиодные.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по завершении отопительного периода спланирован ремонт силами ЖКС №2 объектов теплового хозяйства и инженерных сетей. Будет проведена замена насосного, котельного оборудования и участков сетей водоснабжения.