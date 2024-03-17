Военные коммунальщики подвели промежуточные итоги отопительного сезона в главной базе Северного флота

В Жилищно-коммунальной службе №2 (ЗАТО г. Североморск) филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту подвели промежуточные итоги отопительного периода 2023-2024 года, который проходит без технологических нарушений и сбоев.

Ещё в начале осени прошлого года на всех теплогенерирующих объектах Североморского военного гарнизона был сформирован нормативный запас твердого и жидкого котельного топлива. Он поддерживается на неизменном уровне и позволяет обеспечивать установленный температурный режим в жилищно-коммунальном фонде главной базы Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, постоянно проверялась подача тепла, пара и горячего водоснабжения на социально-значимые объекты казарменно-жилищного фонда, в места несения боевого дежурства и на объекты инфраструктуры базирования кораблей Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12504925@egNews