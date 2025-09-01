Военные коммунальщики проводят пробные топки

После завершения всех регламентных и ремонтных работ по подготовке систем теплоснабжения к отопительному периоду 2025-2026 гг. специалисты жилищно-коммунальных служб Филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по 12 ГУ Мурманской области проводят пробные топки.

Порядок проведения пробных топок определен специальной программой, разработанной жилищно-коммунальными службами.

Всего спланировано провести 56 пробных топок. На сегодняшний день проведено 8 топок. Завершить мероприятия планируется до конца сентября.

Пробная топка производится в течение трёх дней в одни и те же часы. Вид топлива, сжигаемого во время пробных топок, его калорийность и количество должны соответствовать данным, изложенным в проекте печи.

В ходе пробных топок работники котельных осуществляют непрерывный контроль за работой тепловых сетей и тепловырабатывающих установок, проводят осмотры теплогенерирующих объектов с целью выявления возможных дефектов для принятия мер по устранению неисправностей.

По результатам топок составляются акты с указанием зданий, прошедших пробное протапливание и составляется перечень выявленных недостатков, которые необходимо устранить до начала отопительного периода.

От качественного проведения пробных топок зависит бесперебойность обеспечения теплом военных городков 12 Главного управления Министерства обороны России зимой 2025-2026.

Фото предоставлено Филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по 12 ГУ МО.