Военные коммунальщики Северного флота активно готовятся к отопительному сезону

В преддверии нового отопительного сезона 2026–2027 годов специалисты жилищно-коммунальных служб №№9 и 10 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по Военно-морскому флоту) развернули масштабные работы по комплексному обновлению объектов теплового и водопроводно-канализационного хозяйств.

В летний период этого года текущий ремонт запланирован на 31 объекте теплового и водопроводно-канализационного хозяйств, расположенных в Мурманской, Архангельской и Вологодской областях. Мероприятия включают замену котельных установок, насосных агрегатов и участков трубопроводов тепловых сетей, сетей водоснабжения общей протяженностью более 700 метров.

В Мурманской области ведётся капитальный ремонт сети, обеспечивающей водоснабжение стратегически важных объектов Министерства обороны РФ. Работы включают в себя замену стального трубопровода сети холодного водоснабжения протяжённостью более 1600 метров подземной бесканальной прокладки. На сегодняшний день выполнены работы пилотного бурения с последующей протяжкой трубы протяженностью более 1200 метров.

Для наиболее эффективной эксплуатации котельных и исключения потерь теплоносителя запланирован ремонт тепловых сетей в военном городке Мурманской области, общей протяжённостью не менее 400 метров надземной прокладки.

Капитальный ремонт теплового хозяйства ведётся на объектах 4-х военных городков Архангельской области. В 2-х военных городках Северодвинска уже начато обновление и замена подземных тепловых сетей суммарной протяженностью свыше 1000 метров.

В одном из военных городков городского округа Северодвинск успешно завершена замена дымовой трубы котельной, выработавшей установленный срок эксплуатации. Параллельно на территории военного городка в Архангельске стартовали работы по монтажу дополнительной расходной емкости для мазута.

Все перечисленные мероприятия направлены на обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения, поддержание высокого уровня экологической безопасности и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В настоящее время выполнено 30% от общего объёма запланированных работ.

Фото предоставлено ЖКС №9 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по Военно-морскому флоту).