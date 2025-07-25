Военные коммунальщики Северного флота благоустроили памятники ко Дню ВМФ

В преддверии Дня Военно-морского флота военные коммунальщики жилищно-коммунальной службы №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) провели уборку территории парка Учебного центра «Патриот», расположенного в Северодвинске. Эта инициатива стала важным шагом в подготовке к празднику, подчеркивая уважение к истории флота страны и подвигам моряков.

В рамках уборки были выполнены работы по благоустройству территории парка, включающие сбор мусора, подметание дорожек и обрезку кустарников. Особое внимание уделялось приведению в порядок территории, прилегающей к памятнику Герою Советского Союза Александру Григорьевичу Торцеву, с целью создания достойного места для проведения памятных мероприятий и возложения цветов.

Участие военных коммунальщиков в подготовке к празднованию Дня Военно-морского флота демонстрирует их вклад в поддержание традиций и сохранение памяти о славных страницах истории российского флота. Подобные мероприятия способствуют формированию патриотического сознания и воспитанию уважения к защитникам Отечества.

Фото предоставлено Жилищно-коммунальной службой №10 Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).