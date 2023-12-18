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Мурманская область. Арктика (16+)18.12.23 09:30

Военные коммунальщики Северного флота готовы к работе в новогодние праздники

Военные объекты инфраструктуры жилищно-коммунальных службы филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Северному флоту готовы к работе в новогодние праздники.

В период новогодних праздников сотрудники жилищно-коммунальных служб будут работать в усиленном режиме, утверждён график работы в праздничные дни, все подразделения приведены в режим повышенной готовности. Аварийно-ремонтные бригады обеспечены всеми необходимыми ресурсами, материалами, оборудованием для устранения возможных аварийных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в рамках подготовки к праздничным дням военные коммунальщики проведут дополнительные осмотры коммунальных объектов.

На всех теплогенерирующих объектах сформирован запас жидкого и твердого котельного топлива и соответствует нормам.

Бесперебойное снабжение объектов теплом и горячей водой в зимний период — одна из главных задач военных коммунальщиков.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12489574@egNews

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