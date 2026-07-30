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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.26 13:00

Военные коммунальщики Северного флота готовят объекты к отопительному периоду 2026 2027 годов

Специалисты жилищно-коммунальной службы №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) ведут масштабную подготовку объектов военной и социальной инфраструктуры, находящихся в зоне ответственности, к предстоящему отопительному периоду 2026–2027 годов.

На сегодняшний день завершены гидравлические испытания на 44 объектах теплового хозяйства, что составляет 92% от запланированного объема. Промывка и опрессовка систем отопления проведены на 175 объектах казарменно-жилищного фонда (65% от плана), а также подготовлено свыше 90 км инженерных сетей (62% от плана).

На текущую дату получено 52 паспорта готовности объектов к отопительному периоду 2026–2027 годов, что составляет 64% от установленного плана. Работы по текущему ремонту завершены на 60% от намеченного, а по капитальному ремонту ‑ на 80% от утверждённого плана.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, особое внимание уделяется формированию нормативного запаса топлива на прикотельных складах, что гарантирует бесперебойное отопление объектов военной и социальной инфраструктуры на протяжении всего отопительного периода. Текущий запас угля составляет более 2500 тонн, обеспечивая 103 суток отопления, а жидкого котельного топлива ‑ более 600 тонн, что достаточно для 37 суток. Оба показателя соответствуют 100% запланированных объёмов.

К отопительному сезону предстоит подготовить более 500 объектов казарменно-жилищного фонда, 70 объектов теплового и водо-канализационного хозяйств, а также 150 км инженерных сетей, находящихся на территории Архангельской, Вологодской областей и республики Коми.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/8232d316-d1b3-400c-a867-9b3414ae46a5

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