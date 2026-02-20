Военные коммунальщики Северного флота модернизируют системы освещения более чем в 200 военных городках

В 2026 году специалистами жилищно-коммунальных служб №9 (г. Мурманск) и №10 (г. Северодвинск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации (по ВМФ) продолжается реализация мероприятий по модернизации систем наружного освещения в 206 военных городках Северного флота.

В текущем году запланирована установка более 400 светодиодных прожекторов для уличного освещения, отличающихся повышенной энергоэффективностью и улучшенными характеристиками светопередачи, а также работы по замене 21 опоры линий электропередачи, отработавших нормативный срок.

По состоянию на февраль 2026 года в военных городках Мурманской области и Северодвинска произведена замена 20 светодиодных прожекторов.

В настоящее время доля светодиодных приборов в общем объёме систем наружного освещения военных городков превышает 80%, что позволяет сократить энергопотребление практически в 3 раза.

До конца текущего года также предстоит замена более 300 светодиодных светильников, используемых для внутреннего освещения объектов жилищно-коммунального фонда.

Внедрение современных осветительных систем обеспечивает не только экономию бюджетных средств, но и равномерное распределение светового потока на обслуживаемых территориях. Указанные мероприятия приобретают особое значение для северных регионов, где в условиях продолжительной полярной ночи предъявляются повышенные требования к функционированию систем искусственного освещения.

Фото предоставлено ЖКС №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).