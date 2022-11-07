Военные коммунальщики Северного флота обеспечили безаварийность обслуживаемых фондов в праздничный период.

Для безаварийной эксплуатации обслуживаемых фондов в праздничный период специалисты жилищно-коммунальных служб Мурманской и Архангельской областей филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) несли дежурство в усиленном режиме.

В зоне ответственности филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК СФ) находиться более 3100 объектов казарменно-жилищного фонда, теплового и водопроводно-канализационного хозяйства.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, контроль ситуации лежит на диспетчерской службе, которая выполняет свою работу в круглосуточном режиме, и в случае необходимости координирует аварийно-ремонтные бригады и принимает оперативные решения.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12444310@egNews