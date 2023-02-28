Военные коммунальщики Северного флота обеспечили в праздничные дни бесперебойную работу системы жизнеобеспечения

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) подвёл итоги работы в прошедшие праздничные дни.

За период празднования Дня защитника Отечества технологических сбоев не зафиксировано, не смотря на сложные климатические условия в Мурманской и Архангельской областях. В выходные дни температура воздуха местами опускалась до - 38°С. Несмотря на суровые морозы, благодаря ответственному подходу военных коммунальщиков не было допущено срывов в предоставлении коммунальных услуг потребителю. Работники жилищно-коммунальных служб обеспечили в эти дни бесперебойное тепло-, водо-, электроснабжение. Отпуск тепловой энергии соответствовал температурному графику, все системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме, без сбоев.

Все жилищно-коммунальные службы филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) были переведены на усиленный режим работы.

В целях обеспечения бесперебойной работы коммунальных объектов и оперативного принятия мер по ликвидации нештатных ситуаций в период прохождения праздников, сотрудники круглосуточно производили контроль ситуации на подведомственных территориях.

Теплогенерирующие объекты в настоящее время продолжают работать в штатном режиме, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12456210@egNews