Военные коммунальщики Северного флота отчитались о безаварийном прохождении новогодних праздников

В период новогодних праздников силы и средства жилищно-коммунальных служб №9 (г. Мурманск) и №10 (г. Северодвинск) филиала «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ВМФ) функционировали в усиленном режиме.

В целях обеспечения бесперебойной работы и оперативного принятия мер по ликвидации нештатных ситуаций в период праздничных мероприятий военные коммунальщики Северного флота осуществляли круглосуточный контроль за функционированием коммунальных объектов и систем теплоснабжения.

За весь период не было зарегистрировано ни одного технологического нарушения на объектах казарменно-жилищного фонда, коммунальных объектах и инженерных сетях. Принятые меры обеспечили комфортное и безопасное проживание военнослужащих и членов их семей в условиях резко меняющихся погодных условий, а это свыше 200 военных городков, находящихся на территории Мурманской, Архангельской, Вологодской областях и Республике Коми.

Фото предоставлено ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).