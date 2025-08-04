Военные коммунальщики Северного флота отчитались о досрочном выполнении плана по ремонту объектов теплохозяйства

В преддверии отопительного периода 2025-2026 гг. жилищно-коммунальной службой №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) завершён комплекс масштабных работ, направленных на обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения 79 военных городков, расположенных в Архангельской и Вологодской областях, Республике Коми.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду были тщательно обследованы, обновлены и восстановлены ключевые элементы 25 котельных, 2 центральных тепловых пунктов и более 40 километров тепловых сетей.

Особое внимание было уделено замене изношенных участков трубопроводов протяженностью более 400 метров в двухтрубном исполнении и восстановлению теплоизоляционного покрытия площадью более 200 квадратных метров, что позволит минимизировать теплопотери и повысить энергоэффективность системы в период пиковых нагрузок.

Также на всех теплогенерирующих объектах проведено техническое обслуживание насосных групп, котлового и теплообменного оборудования, ревизия запорной арматуры.

Все работы выполнены с соблюдением строгих стандартов качества и требований безопасности, что гарантирует надежную и бесперебойную подачу тепла на объекты Минобороны России и сторонних организаций.

Благодаря профессионализму и слаженной работе специалистов Службы удалось не только успешно выполнить, но и значительно опередить намеченные сроки подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Фото предоставлено ЖКС №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).