Военные коммунальщики Северного флота отчитались о ходе завоза топливных ресурсов

Военные коммунальщики жилищно-коммунальной службы №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) представили отчёт о ходе обеспечения военных городков топливными ресурсами, находящимися в их зоне ответственности.

Для гарантированного и бесперебойного прохождения отопительного периода 2025-2026 годов необходимо обеспечить поставку не менее 580 тонны жидкого котельного топлива и 1390 тонн твёрдого котельного топлива. Этот объём предназначен для распределения между 26 теплогенерирующими объектами, которые обеспечивают теплом и горячим водоснабжением казарменно-жилищный фонд в 14 военных городках, расположенных в Архангельской и Вологодской областях. Логистическая схема поставок предусматривает комбинированное использование железнодорожного и автомобильного транспорта, что обусловлено географическими особенностями дислокации гарнизонов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на сегодняшний день поставлено 1395 тонн угля и 580 тонн жидкого котельного топлива, что полностью соответствует запланированным объёмам.

В рамках навигационного завоза на железнодорожную станцию Жаровиха, расположенную в Архангельской области, в ближайшее время ожидается прибытие первой партии угля объёмом 40 тонн. Этот уголь предназначен для обеспечения потребностей отдаленного военного городка в посёлке Мезень.

Представители военно-коммунального ведомства подтверждают, что подготовка к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг. ведётся в строгом соответствии с утвержденным графиком. Согласно плану, все мероприятия по завозу котельного топлива на теплогенерирующие объекты будут завершены до 31 августа 2025 года.

Фото: https://mil.ru/news/4e0405de-74a7-435b-9b5d-0809f1f1968a