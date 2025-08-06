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Мурманская область. Арктика (16+)06.08.25 10:45

Военные коммунальщики Северного флота отчитались о подготовке к отопительному периоду 2025–2026 гг.

Жилищно-коммунальная служба №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) завершила промежуточный этап подготовки к отопительному периоду 2025–2026 годов. Объекты, включающие 79 военных городков, 25 котельных, 2 центральных тепловых пункта, а также 565 объектов казарменно-жилищного фонда, расположенных на территории Архангельской и Вологодской областях и Республики Коми, прошли проверку.

Проведены гидравлические испытания более чем на 40 км тепловых сетей; выявленные дефекты устранены ремонтными работами. Создан нормативный запас топлива: сформировано 1395 тонн угля и 581 тонна жидкого котельного топлива, что полностью соответствует плану и обеспечивает надёжное снабжение в зимний период.

В рамках подготовки выполнены работы по ремонту кровли: восстановлено 2000 м² рулонной кровли, заменено 368 м² шиферной кровли на металлопрофиль. Установлено 140 энергосберегающих светильников, проведены наружные общестроительные работы на площади 170 м² и внутренние отделочные — на площади 100 м². Также восстановлены контейнерные площадки с заменой 26 контейнеров.

Проведены совещания с участием представителей военной прокуратуры Северного флота, руководства службы и командования воинских частей по вопросам технического состояния котельных, тепловых сетей, а также создания нормативного запаса топлива и материалов.

Подготовка к осенне-зимнему периоду продолжается в соответствии с графиком. Завершение всех мероприятий запланировано на 1 сентября 2025 года.

 

Фото предоставлено Филиалом ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ВМФ).

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