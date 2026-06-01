Военные коммунальщики Северного флота отчитались о завершении отопительного периода 2025-2026 годов

На Северном флоте официально завершён отопительный период 2025-2026 годов. Сезонные котельные филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) остановлены, круглогодичные - переведены на летний режим работы для обеспечения горячего водоснабжения.

Отопительный период 2025-2026 годов прошёл без сбоев, услуги по обеспечению теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения оказывалась в полном объеме, что позволило создать комфортные условия и поддерживать нормативный температурный режим в помещениях казарменно-жилищного фонда на протяжении всего отопительного периода.

После завершения отопительного сезона специалисты жилищно-коммунальных служб проводят проверки объектов теплового хозяйства, включая осмотр котельных, теплогенерирующих установок и тепловых сетей. Эти осмотры необходимы для планирования мероприятий по текущему ремонту и подготовки объектов к следующему отопительному сезону.

В настоящее время военные коммунальщики выполняют запланированные ремонтные работы и проводят регламентные испытания тепловых сетей.

В 2026-2027 годах в рамках плана текущего ремонта, осуществляемого собственными силами, запланировано выполнение работ на 97 объектах Министерства обороны РФ, расположенных на территориях Мурманской, Архангельской, Вологодской областей и республики Коми, среди которых 14 объектов теплового хозяйства.

Фото предоставлено ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ)