Военные коммунальщики Северного флота планируют в текущем году отремонтировать более 190 объектов ЖКХ

Военные коммунальщики Северного флота планируют в текущем году отремонтировать более 190 объектов жилищно-коммунального хозяйства в Мурманской и Архангельской областях.

Филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) сформирован и утвержден план ремонта собственными силами объектов на 2023 год. Планом предусмотрено выполнение работ на 37 социально-значимых объектах (казармы, столовые, штабы, медицинские учреждения), будет произведен ремонт системы центрального отопления, установка сантехнического оборудования, восстановление кровельного покрытия, установка водонагревателей, замена оконных и дверных блоков, косметический ремонт внутренних помещений, замена трубопровода системы водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба СФ, в настоящее время ведётся работа по подготовке к плановому ремонту объектов Северного флота. Утверждён график проведения ремонтных работ, сформированы ремонтные бригады, проведены торгово-закупочные мероприятия. В конце января ожидается поставка материалов в соответствии с заключенными контрактами.

Одна из основных задач военных коммунальщиков - это поддержание на должном уровне находящихся на обслуживании объектов социальной инфраструктуры военных городков Северного флота.