Военные коммунальщики Северного флота почтили память военных строителей, погибших в 1941—1945 годах

Сотрудники филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) в Мурманске почтили память военных строителей. Мероприятие состоялось у памятника «В честь строителей, погибших в 1941—1945 годах».

Военные коммунальщики возложили цветы к памятнику, провели митинг и почтили память военных строителей, погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

«Военные строители всю войну шли вместе с частями регулярной армии. Они строили укрепления, линии обороны, восстанавливали связь, разминировали дороги, после 1945 года активно участвовали в восстановлении разрушенных городов», - отметили участники митинга.

День военного строителя в этом году отмечается 13 августа.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475535@egNews