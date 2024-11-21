Военные коммунальщики Северного флота поддерживают экологическую безопасность в военных городках Заполярья

Ежемесячно с территорий военных городков Мурманской области вывозится около 3000 куб. метров бытовых отходов. Вывоз ТКО, согласно ранее заключенным договорам, осуществляется с территорий, которые находятся в ведении специалистов жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), силами регионального оператора ОА «Ситиматик».

Согласно утвержденному плану на 2024 год, работниками службы для этого обустроено 8 контейнерных площадок в восьми военных городках.

Как отмечает ведущий инженер отделения (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) Елена Чёрная, своевременный вывоз бытовых отходов – это реальный вклад в защиту экологии окружающей среды. Правильно выстроенная логистика в сфере управления коммунальными отходами помогает соблюдать СанПиН и, в конечном итоге, улучшает экологическую обстановку.

Военные коммунальщики жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) своей повседневной работой обеспечивают достойное санитарное состояние улиц и контейнерных площадок в военных городках Северного флота.

С 2019 года в ЗАТО г. Североморск функционирует мусороперегрузочная станция мощностью не менее 23 тысяч тонн в год. Она стала второй в Мурманской области, построенной в рамках создания новой системы обращения с отходами. На станцию поступают отходы из гарнизона флотской столицы. Собранные здесь отходы отправляются в «Экотехнопарк» для сортировки, хранения или утилизации.

Мусороперегрузочная станция в городе Североморске является частью единой системы, обеспечивающей современное обращение с ТКО в северной технологической зоне Кольского полуострова.