Военные коммунальщики Северного флота подготовили автомобильную и коммунальную технику к летнему сезону

Автохозяйства жилищно‑коммунальных служб №9 (г. Мурманск) и №10 (г. Северодвинск) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ВМФ) осуществили плановый перевод автомобильной, инженерной и коммунальной техники на летний режим эксплуатации. Данная мера направлена на обеспечение постоянной технической готовности указанных машин и механизмов с учётом сезонности.

Ключевые задачи перевода техники на летний режим включают: тщательную проверку технического состояния, подготовку к эксплуатации, доукомплектование необходимыми запасными частями, инструментами и принадлежностями, а также полную заправку топливом, смазочными материалами и специальными техническими жидкостями.

Предварительно, перед началом основных работ, руководители автомобильных служб прошли инструктажи и методические занятия, где были детально рассмотрены объёмы работ, порядок их выполнения, организация рабочих мест, требования охраны труда и техники безопасности.

Параллельно совместно с представителями военной автомобильной инспекции проводились практические и теоретические занятия с водительским составом по изучению специфики эксплуатации техники в летний период.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, всего на летний режим эксплуатации было переведено более 30 единиц техники, в том числе экскаваторы-погрузчики, ассенизационные машины, аварийно-ремонтные машины, автогидроподъемники, грузовые автомобили и грузопассажирские автофургоны. Сезонное техническое обслуживание техники было проведено комплексно, единовременно с плановым техническим обслуживанием.

