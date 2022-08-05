Военные коммунальщики Северного флота подготовили к отопительному периоду три четверти объектов

Специалисты жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны России по Северному флоту опережающими темпами ведут подготовку объектов теплового и водо-канализационного хозяйства, а также казарменно-жилищного фонда к отопительному периоду 2022-2023 гг. В настоящие время уже подготовлено более 75% объектов, находящихся в их оперативном управлении и на техническом обслуживании.

Для контроля за ходом подготовки к новому отопительному периоду, а также для оперативного устранения аварийных ситуаций, в жилищно-коммунальных службах филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ сформированы аварийно-ремонтные бригады, которые укомплектованы необходимым инструментом, средствами малой механизации, автомобильной и специальной техникой, сформирован аварийный запас запасных частей и материалов.

Выполнен текущий ремонт более чем на 135 объектах водо-канализационного хозяйства, теплового хозяйства, казарменно-жилищного фонда, что составляет 85% от утвержденного плана текущего ремонта собственными силами на 2022 год.

Заключены государственные контракты на поставку твердого и жидкого котельного топлива.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, запасы топлива, превышающие нормативные показатели, созданы на всех теплогенерирующих объектах, находящихся в зоне ответственности Северного флота. Такие запасы позволят обеспечить бесперебойную работу котельных в течение всего отопительного периода.

Отопительный период 2021-2022 годов у военных коммунальщиков Северного флота прошёл без срывов и аварийных происшествий.