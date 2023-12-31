Военные коммунальщики Северного флота подвели итоги работы по обеспечению пожарной безопасности за текущий год

В 2023 году в филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Северному флоту было организовано техническое обслуживание более 85 систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией на объектах казарменно-жилищного фонда, проведена перезарядка более 1520 огнетушителей, отремонтировано около 10 внутренних пожарных кранов, восстановлена работоспособность и проведена проверка более 1870 кранов внутреннего противопожарного водоснабжения. Проведено эксплуатационное испытание 18 наружных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре. Проведена обработка огнезащитным составом деревянные конструкции кровель более 45 зданий.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, военные коммунальщики ежемесячно проводят противопожарные инструктажи, практические занятия, тренировки по борьбе с возгораниями с отработкой приемов безопасного и эффективного применения средств пожаротушения и проверку состояния огнетушителей.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12493700@egNews