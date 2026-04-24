Военные коммунальщики Северного флота подвели итоги весенних проверок объектов казарменно-жилищного фонда и инженерных сетей

В жилищно-коммунальных службах №9 (г. Мурманск) и №10 (г. Северодвинск) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по ВМФ) успешно завершили плановые весенние осмотры объектов Министерства обороны Российской Федерации.

Комплексная проверка охватила свыше 2000 объектов казарменно-жилищного фонда и более 500 километров инженерных коммуникаций, расположенных в 200 военных городках на территориях Мурманской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми.

Особое внимание в ходе осмотров было уделено состоянию энергообъектов и объектов казарменно-жилищного фонда социального назначения.

По итогам проверок составлено свыше 2000 актов, в которых отражены выявленные дефекты. В завершении осмотров подготовлены соответствующие предложения по включению в план капитального ремонта объектов на 2027 год и план подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

Фото предоставлено Жилищно-коммунальная служба №9 Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).