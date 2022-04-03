Военные коммунальщики Северного флота подвели промежуточные итоги деятельности за пять лет

1 апреля филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ФГБУ «ЦЖКУ») Минобороны России (по ОСК Северного флота) праздновали первый юбилей — 5 лет со дня основания.

Как отметил руководитель филиала Владимир Белевцев, подводя промежуточные итоги деятельности своего учреждения, «за это время филиал прошёл путь становления и развития, у нас за плечами большое количество реализованных проектов, а впереди — далеко идущие планы».

За время деятельности в условиях Крайнего Севера, где снежный покров держится более 250 дней в году, температура воздуха нередко опускается ниже 30 градусов, а отопительный сезон длится до девяти месяцев, филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК СФ) без срывов и серьезных аварий обеспечено пять отопительных сезонов.

В период с 2017 по 2022 года силами филиала выполнен ремонт более чем 700 социально-значимых объектов (казармы, столовые, медицинские пункты).

За пятилетний период работы сотрудниками филиала организована работа по поддержанию в технически исправном состоянии объектов имущественного комплекса Минобороны России, а также в соответствии с ежегодными планами ремонта выполнены масштабные работы на 373 объектах.

В период подготовки к эксплуатации в зимних условиях за 2017–2021 годы отремонтировано и заменено более 860 котлов, свыше 1500 насосных установок, 14 дымовых труб, более 20 километров инженерных сетей.

В целях технического переоснащения и обновления материальной базы проведен капитальный ремонт семи коммунальных объектов на общую сумму более 152 млн рублей, что повысило эффективность и надежность их работы.

Впервые в Арктическом регионе в декабре 2021 года построены и введены в эксплуатацию две новые блочно-модульные автоматизированные котельные для обеспечения теплоснабжением объектов Северного флота, работающие на сжиженном природном газе. Дальнейшее строительство котельных данного типа позволит заменить устаревшие существующие мазутные котельные, что обеспечит значительную экономию расходов на топливо, а также позволит перейти на наиболее экологически чистый топливный ресурс.

Командующий Краснознаменным ордена Ушакова Северным флотом адмирал Александр Моисеев поздравил командование и военнослужащих армейского корпуса с пятой годовщиной со дня образования. Он подчеркнул, что «военнослужащие армейского корпуса имеют богатый боевой опыт, действуют доблестно и решительно, мужественно и самоотверженно при выполнении своего воинского долга и решении важных государственных задач».

Адмирал Александр Моисеев также отметил важную роль соединений армейского корпуса в системе обороны России в Арктике, их значительный вклад в успешное выполнение текущих мероприятий боевой и оперативной подготовки, пожелал личному составу корпуса крепкого здоровья, счастья и благополучия, дальнейших успехов в решении поставленных задач.

Сегодня в составе армейского корпуса Северного флота действуют 200-я отдельная Печенгская Краснознаменная ордена Кутузова бригада, единственная в российских Вооруженных силах 80-я отдельная мотострелковая бригада (арктическая), а также подчиненные ему 61-я отдельная Киркенесская Краснознаменная бригада морской пехоты и тактические группы, дислоцированные на арктических архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новосибирские острова.

Как сообщает пресс-служба СФ, соединения армейского корпуса Северного флота сегодня оснащены современной боевой техникой и вооружением, позволяющим успешно выполнять все поставленные задачи в условиях Крайнего Севера и Арктики, а также других климатических зон.

Личный состав корпуса регулярно принимает участие в учениях арктической экспедиционной группировки Северного флота на островах Северного Ледовитого океана и континентальном побережье России. Военнослужащие корпуса имеют достаточный боевой опыт для уверенных действий в разных климатических и географических условиях.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12415638@egNews