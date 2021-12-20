Военные коммунальщики Северного флота применяют энергоэффективные технологии

Работники жилищно-коммунальной службы №2 по Североморскому местному гарнизону Северного флота проводят плановую замену светильников на светодиодные согласно поступающим заявкам. На текущий момент проведена замена 100 светильников наружного освещения, 490 светильников внутреннего освещения на военных объектах, а также 516 светильников и 315 ламп на котельных.

Освещение светодиодами – перспективное, экономичное и экологичное направление. Ранее использовались люминесцентные или галогеновые источники света, а также стандартные лампы накаливания, потребляющие большое количество электроэнергии, а с появлением новых - светодиодных – стали неактуальны.

Рабочий ресурс светодиодных ламп составляет более 30 тысяч часов. Это ощутимое преимущество над другими разновидностями и экономия на покупке новых ламп. Также преимуществом светодиодных ламп является отсутствие шума, вибраций и мерцания.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, энергоэффективность в военной жилищно-коммунальной сфере, главным образом, направлена на полезное (эффективное) расходование энергии. Энергоэффективные технологии применяются в освещении, замена светильников на светодиодные лампы стала привычным делом. Это дает сокращение коммунальных расходов и экономию ресурсов электроэнергии.

Фото: https://citysever.ru/municipalnoe_obr/fotogalereya/