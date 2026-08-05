Военные коммунальщики Северного флота примут участие в профилактическая акция «Автобус»

В августе 2026 года в рамках работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий жилищно-коммунальная служба №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) примет участие в профилактической акции «Автобус».

В рамках акции будут проведены практические занятия и инструктажи с водителями транспортных средств, перевозящих руководящий состав и сотрудников службы, по вопросам соблюдения правил дорожного движения, недопущения случаев использования транспортных средств, не прошедших технический осмотр в подразделениях ВАИ, а также нарушения порядка эксплуатации автомобильной техники на дорогах общего пользования.

Также будет проведена проверка состояния пассивных средств безопасности, наличия первичных средств пожаротушения и средств оказания первой медицинской помощи, наличия знаков аварийной остановки и противооткатного оборудования и анализ общего технического состояния транспорта.

Как сообщает Валентин Игоревич Махонич, начальник отделения (учёта и организации эксплуатации автомобильной и специальной техники), ежемесячно в службе проводятся мероприятия по проверке знаний водителей, правил эксплуатации и ремонту транспортных средств в сложных климатических условиях. Анализ нарушений, выявленных военной автоинспекцией, показывает снижение их количества на 49% по сравнению с прошлым годом. Основной причиной этого является повышение уровня информированности водителей.

Фото предоставлено ЖКС №9 (г. Мурманск) филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ВМФ).