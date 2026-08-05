ЗЕЛЕНОГРАДСК: КАК КУРОРТ СТАЛ ГОРОДОМ КОШЕКСтроители Мурманской области стали зарабатывать больше: предлагаемая зарплата за год выросла на 43%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.08.26 16:00

Военные коммунальщики Северного флота примут участие в профилактическая акция «Автобус»

В августе 2026 года в рамках работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий жилищно-коммунальная служба №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) примет участие в профилактической акции «Автобус».

В рамках акции будут проведены практические занятия и инструктажи с водителями транспортных средств, перевозящих руководящий состав и сотрудников службы, по вопросам соблюдения правил дорожного движения, недопущения случаев использования транспортных средств, не прошедших технический осмотр в подразделениях ВАИ, а также нарушения порядка эксплуатации автомобильной техники на дорогах общего пользования.

Также будет проведена проверка состояния пассивных средств безопасности, наличия первичных средств пожаротушения и средств оказания первой медицинской помощи, наличия знаков аварийной остановки и противооткатного оборудования и анализ общего технического состояния транспорта.

Как сообщает Валентин Игоревич Махонич, начальник отделения (учёта и организации эксплуатации автомобильной и специальной техники), ежемесячно в службе проводятся мероприятия по проверке знаний водителей, правил эксплуатации и ремонту транспортных средств в сложных климатических условиях. Анализ нарушений, выявленных военной автоинспекцией, показывает снижение их количества на 49% по сравнению с прошлым годом. Основной причиной этого является повышение уровня информированности водителей.

 

 

Фото предоставлено ЖКС №9 (г. Мурманск) филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ВМФ).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Строители Мурманской области стали зарабатывать больше: предлагаемая зарплата за год выросла на 43%
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
22.07.26 21:47
Новый Штокман?
Комментарий к новости:«Нужна регуляторика на федеральном уровне, чтобы понимать, куда в первую очередь должны пойти грузы»: Андрей Чибис представил комплексный взгляд на перспективы макрорегиона в Совете Федерации
Д.О Вернер
17.07.26 14:21
В 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он
Комментарий к новости:Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству
Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
-Правовая консультация (18+)Подработка может принести до 32% прибавки к доходу: юрист hh.ru рассказал, что важно знать о дополнительной занятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Новости. Информационная программа (12+)18:00«Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)За II квартал 2026 года банки отразили 17,5 млн попыток хищения средств клиентов на общую сумму почти 1,9 трлн рублей-PRO Валюту (16+)Доллара США слабо меняется в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС стартовал планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 августа-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Участникам СВО будет проще получить выплаты за ранения
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять