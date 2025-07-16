Военные коммунальщики Северного флота примут участие в профилактической акции «Автобус»

В рамках работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в Вооружённых Силах Российской Федерации стартовала профилактическая акция «Автобус». Участие в данном мероприятии в жилищно-коммунальной службе №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) запланировано на август 2025 года.

Как сообщает Валентин Игоревич Махонич, начальник отделения (учёта и организации эксплуатации автомобильной и специальной техники), в рамках акции будут проведены практические занятия и инструктажи с водителями транспортных средств, перевозящих руководящий состав и сотрудников службы, по вопросам соблюдения правил дорожного движения, недопущения случаев использования транспортных средств, не прошедших технический осмотр в подразделениях ВАИ, а также нарушения порядка эксплуатации автомобильной техники на дорогах общего пользования.

Он отметил, что мероприятия по проверке знаний водителей правил эксплуатации и ремонту транспортных средств в сложных климатических условиях проводятся ежемесячно. Анализ нарушений, выявленных военной автоинспекцией, показывает снижение их количества на 48% по сравнению с прошлым годом. Основной причиной этого является повышение уровня информированности водителей.

Сотрудники службы проходят обучение по направлениям «Эксплуатация транспортных средств», «Организация и проведение предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств» и «Тракторист».

Фото предоставлено жилищно-коммунальной службой №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).