Военные коммунальщики Северного флота приступили к капитальному ремонту тепловых сетей

Специалисты жилищно-коммунальной службы №10 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ВМФ) приступили к капитальному ремонту тепловых сетей. Данное обновление коснётся двух военных городков в Северодвинске.

В апреле начались инженерные работы в рамках капитального ремонта аварийных участков подземной тепловой сети. В ходе их выполнения предусмотрена полная замена вышедших из строя элементов подземной тепловой сети, выполненной в двухтрубном исполнении в железобетонных каналах. Общая протяжённость заменяемых участков составляет более 1500 метров. Помимо труб, планируется обновить запорную арматуру, фасонные элементы, элементы лотковых плит и опорные конструкции, а также установить новые тепловые камеры.

Применение передовых технологий в ходе выполнения данных работ, включая использование предизолированных труб и новейших изоляционных материалов, позволит значительно сократить время монтажа и повысить энергоэффективность системы, что особенно актуально для обеспечения стабильного теплоснабжения в условиях сурового северного климата. Выбор двухтрубного исполнения для подземной прокладки тепловых сетей является оптимальным техническим решением, обеспечивающим надежную подачу теплоносителя и его обратный ток, что критически важно для поддержания стабильных температурных параметров.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, строительно-монтажные работы на объектах в Северодвинске осуществляются в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и действующими нормативными требованиями, регламентирующими строительство и эксплуатацию тепловых сетей. Полное завершение всех запланированных работ ожидается до начала отопительного периода 2026–2027 годов.

Фото: https://mil.ru/news/f0c42820-e6ff-49e5-a8aa-530002ecd00f